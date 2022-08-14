هل تفرض إثيوبيا " أمرا واقعا" على مصر والسودان بأزمة سد النهضة؟

أعلنت إثيوبيا الخميس رسميا بدء الملء الثالث لبحيرة سد النهضة وبدء تشغيل التوربين الثاني في السد لإنتاج الكهرباء، بعد أن بلغت أشغال إنجاز في المشروع نسبة خمسة وتسعين في المئة

ووصلت الأعمال الكهربائية إلى واحد وستين في المئة.. رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وجه دعوة الى مصر والسودان لإيجاد أرضية مشتركة من خلال الحوار و التفاوض في محاولة للطمأنة وتهدئة مخاوفهما من تضرر حصتهما من مياه النيل..

فهل مازال الوقت متاحا للتفاهم حول سد النهضة بين الدول الثلاث؟ وهل تؤثر الخطوة الإيثيوبية على تدفق مياه نهر النيل؟

Your browser does not support audio tag.