هل تفجر القوة الإسرائيلية المميتة انتفاضة فلسطينية جديدة؟

إدانات دولية واستنكار أممي للممارسات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين لاسيما حملة الإعدامات الميدانية وآخرها تلك التي استهدفت الشاب عمار مفلح جنوبي نابلس..

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى التحقيق في الحادثة، وعبر عن قلق بروكسل البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية، حيث شهدت الأيام العشرة الماضية وحدها، قتل 10 فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلي.

بالتوزاي ترصد التقارير والتصريحات تزايد المؤشرات على احتقان كبير في الشارع الفلسطيني ينذر بانتفاضة ثالثة أكثر حدة من سابقاتها..

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