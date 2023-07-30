هل تفتح الولايات المتحدة جبهة جديدة ضد روسيا في سوريا؟

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مسيرات تابعة للتحالف الدولي انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا ثلاثمئة وأربعين مرة خلال شهر يوليو الحالي ...

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف إن المسيرات التابعة للتحالف نفذت أكثر من ألف وسبعمئة رحلة جوية غير منسقة في المناطق التي حددتها بروتوكولات عدم التصادم منذ بداية العام الحالي ، وأضاف غورينوف أن طيران التحالف خرق المجال الجوي مئة وثمانين مرة في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية ، في وقت كانت هناك طائرات مدنية تحلق في المنطقة ... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي معرض رده عن سؤال حول ما يعتبر استفزازات أمريكية في الأجواء السورية أكد أن موسكو لا تسعى لصدام مباشر بين الجيش الروسي وقوات الناتو في سوريا ، لكنها مستعدة لكل الاحتمالات إذا أراد أحد ذلك ... ويرى خبراء أن الولايات المتحدة قد تلجأ الى افتعال مواجهة جديدة مع روسيا في سوريا بالنظر الى فشل الهجوم المضاد في أوكرانيا ... فما هي وجاهة هذه الاحتمالات ؟

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