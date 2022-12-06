هل تغير صواريخ روسيا من معادلة الضمانات بشأن أوكرانيا؟

مؤخراً تحوَّلت الصواريخ الروسية الدقيقة إلى أحد أهم العوامل التي تحدث فرقاً ليس فقط في الميدان الأوكراني، وإنما أيضاً في الأوساط الديبلوماسية.

فمنذ نحو شهرين اتخذ القصف الروسي منحىً تصاعدياً رداً على استفزازات كييف، وكانت الصواريخ عالية الدقة العمود الفقري لهذا التحول. وجاء تأثير ذلك كبيرا جداً، تحديداً لناحية شل قطاعاتٍ أوكرانية ضخمة مرتبطة بالجيش. وعلى الصعيد الديبلوماسي، يلاحَظُ ارتفاع أصوات في الغرب بشأن المحادثات مع موسكو. هناك عودة للحديث عن الضمانات الأمنية، وروسيا تبدي استعدادها إن كان الغرب مستعداً لبحث الضمانات الأمنية توازياً مع توعدها موسكو بمواصلة هذه الخطوات للحد من قدرات كييف.

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