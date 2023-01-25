هل تغير دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية المعادلة على الأرض بأوكرانيا؟

في ردها على قرار تزويد كييف بدبابات "ليوبارد-2 الألمانية، وصفت موسكو عبر سفارتها في برلين الخطوة بالخطيرة للغاية مشيرة إلى أنها ستنقل الصراع إلى مستوى جديد..

من جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الدبابات الأمريكية والألمانية التي ستمنح لكييف ستحرق كغيرها من الأسلحة الغربية مشيرا إلى أن المسار الذي تسير عليه الولايات المتحدة وحلف الناتو لا يساهم في تحقيق انفراجه بل يكرس توتر الوضع الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت تسليم كييف كتيبتين مكونتين من 14 دبابة من نوع "ليوبارد خلال أربعة أشهر كأجل أقضي مع الترخيص لدول أخرى للقيام بالمثل.

من جانبها نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين أن تسليم دبابات "أبرامز"، إلى كييف لن يتم في وقت قريب، وقد يستغرق أشهر أو سنوات.

فما هي خلفيات تحول الموقف الألماني؟ وما هي أهداف الداعمين الغربيين من وراء نقل الصراع إلى مستوى جديد؟

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