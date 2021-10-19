هل تغير تظاهرات العراقيين نتائج الانتخابات؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjlm
الانتخابات النيابية العراقية تلقي بظلالها على الشارع، أحزاب وفصائلَ حشدت أنصارها للتظاهر في بغداد رفضا للنتائج ومطالبة بإعادة عمليات الفرز يدويا في عموم المحافظات
لكن موقف الحكومة بأن الاعتراضات على النتائج حق مكفول للجميع وفقا للقانون، وإعلان المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الطعون، لاستقبالها، بدا مؤشرا على اتجاهها لإقرارها واستكمال باقي الاجراءات القانونية.
بالتفاصيل نبحث السيناريوهات الممكنة..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.