هل تغير تظاهرات العراقيين نتائج الانتخابات؟

الانتخابات النيابية العراقية تلقي بظلالها على الشارع، أحزاب وفصائلَ حشدت أنصارها للتظاهر في بغداد رفضا للنتائج ومطالبة بإعادة عمليات الفرز يدويا في عموم المحافظات

لكن موقف الحكومة بأن الاعتراضات على النتائج حق مكفول للجميع وفقا للقانون، وإعلان المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الطعون، لاستقبالها، بدا مؤشرا على اتجاهها لإقرارها واستكمال باقي الاجراءات القانونية.

بالتفاصيل نبحث السيناريوهات الممكنة..

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