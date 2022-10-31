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بوتين بشأن تصدير الحبوب: يهددون سفننا والسفن المدنية ويجب تأمينها
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هل تغير تركيا حدودها قريبا؟

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مستشار الرئاسة التركي السابق أرشد الهرمزي: قرن على معاهدة لوزان والحدود التركية العراقية..

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