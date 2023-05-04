هل تغامر واشنطن بمواجهة مع روسيا بدعم كييف في هجوم الكرملين؟

حمّل المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف واشنطن مسؤولية الهجوم بالمسيرات على الكريملن، قائلا إن نظام كييف يختار الوسائل والأهداف لشن ضرباته بإملاء من الولايات المتحدة.

كما وصف محاولة كييف وواشنطن النأي بنفسيهما عن الهجوم الإرهابي بأنها سخيفة. وأضاف بيسكوف أن موسكو تدرس مختلف الخيارات للرد على الهجوم الأوكراني على الكرملين.

وفي واشنطن نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، تورط الولايات المتحدة في الهجوم وقال إنها لا تملك أي معلومات مسبقة عن الحادث، مضيفا أن أدارته لا تشجع استهداف قادة الدول وأكد في المقابل تزويد أوكرانيا بمختلف أنواع الأسحلة لشن هجوم مضاد..

فما دلالات الاتهام الروسي المباشر لواشنطن وما انعكاساته على مآلات الصراع الدائر في أوكرانيا؟

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