هل تغامر واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى؟

بقيمة تبلغ نحو مليارين ومئتي مليون دولار، تستعد الولايات المتحدة لضخ كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة من المتوقع أن تشمل لأول مرة صواريخ بعيدة المدى وفقا لمسؤوليْن أمريكييْن.

الحزمة التي تتضمن أيضًا مُعداتِ دعمٍ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخائرَ دقيقة التوجيه، وصواريخَ جافلين المضادة للدبابات، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنها ستزيد من التصعيد ولن تغير من مسار الأحداث على الأرض مشيرًا إلى استمرار العملية العسكرية الروسية.

فما هدف الغرب من مد كييف بهذا النوع الدقيق من الأسلحة؟ وما انعكاسات ذلك على الواقع الميداني؟

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