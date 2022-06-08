هل تغامر أنقرة بعملية عسكرية شمال سوريا؟

تزداد التكهنات حول العملية العسكرية التركية التي تعتزم أنقرة إطلاقها في الشمال السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية خصوصًا مع تأكيد عدة مصادر من مناطق العمليات المخطط لها أن البدء بها سيكون خلال هذا الأسبوع.

ومع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بقرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومترا بشمال سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، جددت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن رفضها لأي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، محذرة أنقرة من أن ذلك سيعرّض المنطقة للخطر.

فهل باتت العملية قاب قوسين أو أدنى؟ وكيف سيلقي أي تدخل عسكري تركي بظلاله على المشهد في الشمال السوري؟