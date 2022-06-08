 
مباشر
بالتفاصيل

هل تغامر أنقرة بعملية عسكرية شمال سوريا؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t75m

تزداد التكهنات حول العملية العسكرية التركية التي تعتزم أنقرة إطلاقها في الشمال السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية خصوصًا مع تأكيد عدة مصادر من مناطق العمليات المخطط لها أن البدء بها سيكون خلال هذا الأسبوع.

ومع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بقرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومترا بشمال سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، جددت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن رفضها لأي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، محذرة أنقرة من أن ذلك سيعرّض المنطقة للخطر.

فهل باتت العملية قاب قوسين أو أدنى؟ وكيف سيلقي أي تدخل عسكري تركي بظلاله على المشهد في الشمال السوري؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا