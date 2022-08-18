هل تعيد وساطة تركيا التفاوض بين موسكو وكييف؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيقيّم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نتائج الاجتماعات التي عقدها في مدينة لفوف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في اوكرانيا، قائلا إنه يعتقد مع زلينسكي وغوتيرش أن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات وأنه بحث خلال الاجتماع في لفوف فرص تحويل المناخ الإيجابي بعد اتفاق اسطنبول إلى سلام دائم.. فهل تنجح المساعي التركية في دفع مسار التسوية في أوكرانيا؟

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