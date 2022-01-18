هل تعيد واشنطن تصنيف الحوثيين إرهابيين بعد استهدافهم الإمارات؟

إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الدولية مطلب تتقدم به أبوظبي إلى واشنطن بعد الاستهداف الخير للعاصمة الإماراتية من قبل جماعة أنصار الله الحوثية،

وهو ما يفسر حسب كثيرين ما جاء في بيان الخارجية الإماراتية عن أن الاعتداء لن يمر دون عقاب بالرغم من تأكيد الحوثيين سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء غارات جديدة للتحالف العربي على حي سكني في صنعاء بينما قال التحالف إنه قصفَ مواقع للحوثيين لتدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة

كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الطلب الإماراتي؟ وما أوراق جماعة أنصار الله أمام كل هذا التنديد العربي والدولي؟