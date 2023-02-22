هل تعيد مساعدات السعودية علاقات الرياض بدمشق؟

ضيف الحلقة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

Your browser does not support audio tag.

المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـRT: زلزال تركيا وسوريا هو الحدث الأهم في العالم

الربيعة لـRT: العمل الإنساني السعودي في سوريا غير مسيس وبعيد عن النظرة العرقية والدينية

الربيعة لـRT: السعودية حريصة على الاستقرار الأمني في المنطقة

الربيعة لـRT: السعودية هي الأولى في الدعم الإنمائي والثالثة في تقديم المساعدات الإنسانية

الربيعة لـRT: أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى زيادة الدول المانحة

الربيعة لـRT: على الدول الغنية تقديم المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة والمحتاجين