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هل تعود العلاقات السورية التركية لطبيعتها؟

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قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لن تخذل المعارضة السورية وعبر عن دعم بلاده للحل السياسي للأزمة في سوريا متهما الحكومة في دمشق بالتعويل فقط على الحل العسكري.

واعتبر أن التفاهم بين السلطة و المعارضة شرط من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا..
وكان وزير الخارجية التركي قد كشف في مؤتمر صحفي على هاشم اجتماعات المؤتمر الثالث عشر للسفراء الاتراك فحوى محادثة قصيرة جمعته بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في اكتوبر الماضي في بلغراد.. ميدانيا قتل ثلاثة جنود سوريين واصيب ستة اخرون في قصف تركي على الاراضي السورية كما قالت تركيا ان جنديا قتل بقصف من الجانب السوري.. فهل تدفع تركيا نحو تسهيل الحل السياسي في سوريا؟

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