هل تعلق تل أبيب حربها على غزة مقابل الإفراج عن محتجزيها؟

تتسارع جهود وقف إطلاق النار مع مرور أكثر من مئة يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

حيث تفيد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن المفاوضين بملف الحرب وعلى رأسهم واشنطن، يقتربون من الوصول إلى صفقة تقضي بوقف الحرب لمدة شهرين مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من غزة وإفراج تل أبيب عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية..

الصحيفة التي أشارت بأن مسار الحل يتضمن ثلاث صفقاتٍ رئيسية تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية، أكدت في الوقت نفسه أن ذلك يصطدم بعقبات كثيرة، أولها تأكيد حماس أنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، وهو موقف يتعارض مع هدف تل أبيب المعلن بالقتال حتى يتم القضاء على حماس، بينما تتمثل العقبة الأبرز في أن إسرائيل تشدد على أنها لن تسمح بالسيادة الفلسطينية الكاملة وهو الأمر الذي يضفي شكوكًا حول إمكانية إحراز تقدم في المسارات الرئيسية..

فإلى أي درجة يمكن أن تخضع تل أبيب لشروط حماس؟ ومن يضمن تنفيذ أي مسار يتعلق بمستقبل قطاع غزة؟

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