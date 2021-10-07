هل تعزز إيران نفوذها في لبنان دعما لحزب الله؟

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت في زيارة تحظى باهتمام لافت وهي الأولى بعد تشكيل الحكومة، وتأتي بعد أيام على وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى الأراضي اللبنانية.

عبد اللهيان أعلن وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، واستعدادها لبناء محطتين للطاقة والمساعدة في بناء مرفأ بيروت.

وفيما رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأي جهد عربي ودولي "لمساعدة لبنان في الحفاظ على مؤسساته الدستورية"، عبرت قوى سياسية لبنانية عن رفضها للزيارة التي وضعتها في إطار الوصاية الإيرانية على لبنان.

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