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هل تعرقل تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو؟

أخبار العالم

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، إذا لم تتم الموافقةُ على مطالب تركيا..


وأضاف أن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا واضحا وصريحًا ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفا أنه لا يمكن لتركيا الموافقةُ في هذه المرحلة على انضمامهما إلى الناتو، بينما تُواصلان فرض عقوبات على بلاده ،  قائلا إنه لا داعي لزيارة الوفدين الفنلندي والسويدي إلى تركيا إن كان الهدف من الزيارة هو إقناع أنقرة بقبول انضمامهما للحلف.. يأتي بينما عبر مسؤولون أوروبيون عن ثقتهم في تجاوز الاعتراض التركي في وقت يتوجه فيه البلدان لتقديم طلب رسمي  بالانضمام الى الناتو..

فهل يعرقل الموقف التركي الجهود الغربية لتوسيع الحلف؟  

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