هل تطيل الأسلحة الأمريكية أمد أزمة أوكرانيا؟

مزيد من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا أقره الرئيس جو بايدن بعد أن انتهت أغلب المساعدات السابقة إلى أيدي القوات الروسية إما مدمرة أو تم تسليمها للقوات الدفاعية لدونباس

بينها أنظمة ستينغر وصواريخ جافلين، بينما أكد البيت الأبيض تمسكه بعد تسليم مقاتلات ميغ 29 للقوات الأوكرانية من بولندا لما يمثله من خطوة تصعيدية، في المقابل كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وثائق تثبت تنفيذ الولايات المتحدة لبرنامج سري في خاركوف الأوكرانية منذ عدة سنوات تدرس فيه نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش

ما الذي تعول عليه واشنطن من خلال تقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف؟ وكيف يمكن إدخال كل هذه الأسلحة لأوكرانيا في ظل التحذير الروسي؟