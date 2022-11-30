 
مباشر
عاجل
البنتاغون يؤكد مقتل زعيم "داعش" في سوريا
اسأل أكثر

هل تضحي واشنطن بأكراد سوريا مقابل حلفها بتركيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ua3i

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالكف عن دعم وتمويل ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا في سوريا..

وأشار الوزير التركي إلى أنه دعا نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في بوخاريست إلى الكف عن هذا الدعم بدل مطالبة بلاده بعدم تنفيذ عملية عسكرية برية في الشمال السوري.
هذا وكان المبعوث الأمريكي إلى المنطقة نيكولاس غرانجر صرح بأن واشنطن لم توافق على تنفيذ أنقرة  عمليتها العسكرية وأبلغتها برفضها الشديد، فيما أكد مصدر رسمي تركي انسحاب القوات الأميركية من بعض المواقع.
فما مصير العملية البرية التي تلوح بها أنقرة منذ أسابيع؟ وهل تستجيب واشنطن لمواقف أنقرة بوقف دعم الوحدات الكردية في الشمال السوري؟

مونديال قطر

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر..  منتخب المكسيك يتقدم على نظيره السعودي (فيديو)