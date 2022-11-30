هل تضحي واشنطن بأكراد سوريا مقابل حلفها بتركيا؟

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالكف عن دعم وتمويل ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا في سوريا..

وأشار الوزير التركي إلى أنه دعا نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في بوخاريست إلى الكف عن هذا الدعم بدل مطالبة بلاده بعدم تنفيذ عملية عسكرية برية في الشمال السوري.

هذا وكان المبعوث الأمريكي إلى المنطقة نيكولاس غرانجر صرح بأن واشنطن لم توافق على تنفيذ أنقرة عمليتها العسكرية وأبلغتها برفضها الشديد، فيما أكد مصدر رسمي تركي انسحاب القوات الأميركية من بعض المواقع.

فما مصير العملية البرية التي تلوح بها أنقرة منذ أسابيع؟ وهل تستجيب واشنطن لمواقف أنقرة بوقف دعم الوحدات الكردية في الشمال السوري؟

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