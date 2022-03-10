هل تصبح أوكرانيا دولة حيادية بشروط روسية؟

لأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، محادثات مباشرة تجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الاوكراني دميتري كوليبا

اللقاء الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية كان صعبا لم يحمل مفاجآت، ولم يعلن بعده التوصل الى أي نتائج..

لكن لافروف أعلن من خلاله أنه لا بديل عن المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية.. وجدد تمسك روسيا بمطلبها لنزع سلاح أوكرانيا وجعلها دولة محايدة

فيما أعلن كوليبا الاتفاق على الاستمرار في الجهود للوصول إلى حل للأزمة الإنسانية، مؤكدا ان الناتو ليس مستعدا للتحرك..

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