هل تشكل قمة الجزائر نقطة تحول في العمل العربي؟

مقابلة مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي على هامش القمة العربية في الجزائر.

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أبرز تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لبرنامج نيوزميكر:

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لــRT: معظم البنود المطروحة في القمة العربية تعالج أزمات سياسية وأخرى تمس الأمن القومي العربي

زكي لــRT: مشاكل الدول العربية تبحث بشكل دوري في القمم العربية

زكي لــRT: اتخِذت قرارات هامة تخص القضية الفلسطينية كدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة والسعي لتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

زكي لــRT: اعتمدنا قرارات تخص استراتيجية الأمن الغذائي العربي وكيفية تمويلها

زكي لــRT: جامعة الدول العربية حوّلت ملفات سوريا وليبيا واليمن إلى مجلس الأمن في بداية أزماتها

زكي لــRT: نعمل مع الأمم المتحدة لتسوية النزاعات العربية

زكي لــRT: لا يمكن تجاهل دور روسيا في مجال الغذاء والأسمدة فهي مصدر عالمي كبير

زكي لــRT: العالم العربي مستمر في تعامله مع روسيا بمجال الغذاء والحبوب

زكي لــRT: لدينا قرارات تخص التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية العربية