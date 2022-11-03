 
مباشر
نيوزميكر

هل تشكل قمة الجزائر نقطة تحول في العمل العربي؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3sl

مقابلة مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي على هامش القمة العربية في الجزائر.

أبرز تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لبرنامج نيوزميكر:

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لــRT: معظم البنود المطروحة في القمة العربية تعالج أزمات سياسية وأخرى تمس الأمن القومي العربي

زكي لــRT: مشاكل الدول العربية تبحث بشكل دوري في القمم العربية

زكي لــRT: اتخِذت قرارات هامة تخص القضية الفلسطينية كدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة والسعي لتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

زكي لــRT: اعتمدنا قرارات تخص استراتيجية الأمن الغذائي العربي وكيفية تمويلها

زكي لــRT: جامعة الدول العربية حوّلت ملفات سوريا وليبيا واليمن إلى مجلس الأمن في بداية أزماتها

زكي لــRT: نعمل مع الأمم المتحدة لتسوية النزاعات العربية

زكي لــRT: لا يمكن تجاهل دور روسيا في مجال الغذاء والأسمدة فهي مصدر عالمي كبير

زكي لــRT: العالم العربي مستمر في تعامله مع روسيا بمجال الغذاء والحبوب

زكي لــRT: لدينا قرارات تخص التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية العربية

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا