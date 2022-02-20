هل تشعل واشنطن حربا بأوكرانيا لتوريط أوروبا في صراع مع روسيا؟

أمام تشابك المصالح الاقتصادية بين بلدان الاتحاد الأوروبي وروسيا وإجماع المواقف الأوروبية على شمولية مفهوم الأمن فلا يتجزأ لصالح دولة على حساب أخرى،

تبرز الخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين وتتعمق كلما ارتبط الأمر بمسألة فرض عقوبات على موسكو، فحسب تقرير لصحيفة الينانشل تايمز فإن واشنطن وبروكسل غير قادرتين على التغلب على الخلافات بشأن حجم وطبيعة العقوبات.

خلافات تفسرها صحيفة Welt am Sonntag الألمانية بصعوبة إيجاد برلين مثلا التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية بنحو 64 بالمائة على بديل للنفط والفحم والغاز الروسي

بموازاة ذلك تثقل الفاتورة الباهضة لدعم أوكرانيا جيوب الأوروبيين حيث أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في مؤتمر ميونخ لأمن، أن الاتحاد لم ينفق أموالا على أي دولة أكثر من أوكرانيا، التي تلقت 17 مليار يورو من بروكسل.. ورغم ذلك فإن طريق الانضمام ما زال طويلا.

فهل تكمن مصلحة الأوروبية الاقتصادية والأمنية في مواجهة روسيا؟ أم أن واشنطن تقود الأوروبيين نحو المواجهة؟