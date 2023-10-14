هل تشعل واشنطن حربا إقليمية لتغطية فشلها بالشرق الأوسط؟

منذ أن أعلنت حركة حماس عن عمليتها طوفان الأقصى والمنطقة كلُها تجلس على قنبلة موقوتة ترغب أطرافٌ كثيرة في تفجيرها..

فإسرائيل التي لم تشهد بتاريخها فشلا عسكريا واستخباراتيا كهذا انعكس في عدد قتلاها تقوم الآن حسب كثير من المراقبين بعمليات انتقامية وعمليات تهجير وصلت لحد تشبيهها من قبل موسكو بأنها كحصار ليننغراد من قبل النازيين.. وكل ذلك مدعومٌ بآلة الولايات المتحدة العسكرية التي لم تترد بإرسالها للمنطقة مذخرةً بعشرات الطائرات وأطنان من الصواريخ لدعم حليفتها إسرائيل وتحذيرِ أي طرف من الدخول على خط المواجهة العسكرية، والحديثُ هنا عما يسمى بمحور المقاومة

- فهل خطط واشنطن تقضي بخلط الأوراق ولو بالدماء بعد فشلها في ملفات كثيرة في المنطقة خاصة إيرانَ وملفَ التطبيع والوجودَ غيرَ الشرعي في سوريا؟

- وما هي خطورة إشعال تلك الحرب وكيف ستغير شكلَ المنطقة في حال حدثت مع أنباء عن قرب العملية البرية؟

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