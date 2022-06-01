هل تشعل صواريخ واشنطن لكييف حربا مع روسيا؟
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حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ترسلها واشنطن لكييف شملت هذه المرة أنظمة صاروخية قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن بإمكانها ضرب الأهداف الرئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة
ليعزز بذلك التساؤلات حول الرغبة الأمريكية في قتال روسيا حتى آخر مواطن أوكراني.. قرار قال الكريملين إنه محاولة جديدة من الإدارة الأمريكية لصب الزيت على النار بينما حذرت الخارجية الروسية من تنامي خطر المواجهة المباشرة بين موسكو وواشنطن..
ما الدوافع الأمريكية لمنح كييف أسلحة أكثر تطورا؟ وما مدى استعداد الغرب لتبعات هذا القرار؟