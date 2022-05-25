هل تشعل سياسة واشنطن حربا مع روسيا والصين؟

يحق لأميركا ما لا يحق لغيرها في العالم, في السياسة والاقتصاد والأمن.

يمكن لواشنطن أن تكثف جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان, يمكن لجو بايدن أن يتحدث عن استعداد جيش بلاده لمحاربة الصين إلى جانب تايوان. ولكن ممنوع على الحليفين روسيا والصين أجراء دوريات جوية عسكرية مشتركة فوق المحيط الهادئ ومنطقة آسيا. ممنوع أيضا على بكين أن تستفز بعد المواقف الأميركية المثيرة للجدل بخصوص تايوان. واشنطن التي تحارب روسيا اليوم عبر الوكيل الأوكراني ترى نفسها مستعدة لمواجهة الصين هذه المرة. استعداد فيه الكثير من المخاطرة لذلك سنسأل اكثر اليوم مشاهدينا هل هو التوقيت الدولي المناسب لاطلاق العنان للمواجهات الكبيرة أو حتى الحديث عنها؟ مع كل ما يشهده العالم من تشنج روسي غربي؟

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