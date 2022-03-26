هل تشعل زلة لسان بايدن حربا عالمية مع روسيا؟

زلةُ لسانٍ تفتح الكثير من التساؤلات، هكذا يمكن وصف ما جرى للرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان يلقي في بولندا كلمة أمام عسكريي الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا،

متحدثًا بعبارة توحي بأنه سيرسل جنودًا أمريكيين إلى داخل أوكرانيا، التي ينفذ فيها الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة.

وفيما بدت لغةُ الرئيس الأمريكي حمَّالة أوجه، تدخل البيت الأبيض سريعًا وأكد أن الولايات المتحدة لن ترسل أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا وأنه لم يطرأ أي تغير في هذا الموقف، بيد أن هذا التوجه الأمريكي يبقى غامضًا وقابلًا للتبدل بحسب مراقبين في ظل استمرار تدفق الأسلحة الغربية والمقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا؟

فكيف يمكن تفسير الاستراتيجية العسكرية الأمريكية حيال أوكرانيا بعد قمم بروكسل الثلاث؟ ثم ما انعكاسات أي تدخل محتمل لواشنطن أو الناتو في أوكرانيا؟

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