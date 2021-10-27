هل تشعل تصريحات جورج قرداحي أزمة بين لبنان والسعودية؟

استدعت الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وصفتها بالمثيرة للجدل لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن..

توجه سلكته دول خليجية أخرى في التعامل مع تصريحات المسؤول اللبناني الذي اتهم السعودية والإمارات بالاعتداء على الشعب اليميني في تصريحات سابقة.

من جانبه نفى الوزير اللبناني تبنيه لأيَ موقفٍ عَدائيٍ تُجاهَ السعودية مشيرا إلى أن تعليقاتِه بشأن الحربِ في اليمن، كانت شخصية وقبلَ انضِمامهِ للحُكومَة.

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفي محاولة لاحتواء الأزمة بعد اجتماع مع الرئيس ميشيل عون، نأى بالحكومة عن تصريحات وزير الإعلام مشددا على تمسك لبنان بجودة العلاقات مع البلدان العربية والنأي عن صراعات المنطقة.

فما هي أسباب وأبعاد الأزمة بين بيروت والرياض.

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