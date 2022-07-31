هل تشعل بيلوسي صداما عسكريا صينيا أمريكيا؟

منذ خمسة وعشرين عاما لم يزر مسؤول أميركي بمستوى نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، جزيرة تايوان.

قررت الأخيرة أن عليها نيابة عن بلادها إظهار الدعم لتايوان. لكن "المغامرة" غيرَ المؤكدة لبيلوسي تنفخ في نار أزمة بالغة الخطورة.. فالصين تعتبر الزيارة، إن تمَّت، خرقا لالتزامِ واشنطن سياسةَ الصين الواحدة، وقد هدد رئيسها بأن من يلعب بالنار سيحترق بها. كما أن مسؤولين أميركيين كبار كالرئيس ومستشار الأمن القومي كانوا قد قالوا إنه من غير المحبذ أن تتم الزيارة..

هل تزور نانسي بيلوسي تايوان؟ ماذا هي خيارات الصين عندها؟

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