هل تشعل استفزازات واشنطن حربا بين الصين وتايوان؟

الصين تنتقد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي السنوي، وتعتبره استفزازا سياسيا خطيرا يزيد من رواية "التهديد الصيني" ويتدخل بشكل صارخ في شؤون البلاد ويرسل إشارات خاطئة للقوى الانفصالية

بالمقابل ترحب تايوان بالتشريع الذي يظهر دعم الولايات المتحدة للجزيرة على حد تعبيرها..

مشروع القانون الذي يتضمن مساعدات بقيمة عشر مليارات دولار لتحديث القدرات الأمنية لتايوان، يطرح تساؤلات عدة حول مصير العلاقات الصينية الأمريكية، وأسباب وتداعيات التوجه الأمريكي

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