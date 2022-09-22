هل تشعل استفزازات الغرب حربا نووية مع روسيا؟

فصل جديد من التطورات على الساحة الأوكرانية يقترب مع استفتاءات الانضمام لروسيا والإعلان عن نتائجها.

روسيا ستستخدم جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها، وستعزز بشكل كبير

دونباس والأراضي الأخرى التي ستنضم إليها. الموقف لدميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ردا على تصريحات للقائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز الذي هدد بضربة "ساحقة" للأسطول الروسي والقواعد الروسية في القرم. شبح شبه جظيرة القرم الذي ما زال حتى الآن يلاحق الغرب , يطل برأسه من جديد اليوم مع استفتاء الدونباس. الرؤوس الحربية النووية جاهزة تقول موسكو , ووضع العملية العسكرية الخاصة لم يتغير بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا ولكن ما الذي سيتغير بعد الاستفتاء؟ وكيف يمكن ترقب ردة فعل الغرب؟

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