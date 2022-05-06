هل تشعل إسرائيل حربا دينية مع الفلسطينيين؟

اعتبرت فصائل فلسطينية عملية إلعاد ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، واقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى برعاية وحماية القوات الإسرائيلية.

أما الجانب الإسرائيلي فقد اعتبر العمليةَ استجابة للدعوات التي أطقها قبل أسبوع قائد حماس في قطاع غزة يحي السنوار، والتي دعا فيها الفلسطينيين لتحضير أسلحتهم والاستعداد لمعركة كبرى من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، متهما إسرائيل بتحويل الصراع الى حرب دينية.. وقال السنوار إن قرار إسرائيل باستهداف الأقصى، سيجعل الكنس اليهودية في كل أنحاء العالم محل استهداف حسب تعبيره. وفي السياق دعا سياسيون يمينيون في إسرائيل الى قصف منزل السنوار في غزة باعتباره محرضا على الإرهاب حسب وصفهم..

فهل تدفع حكومة بينت اليمينية الى مزيد التوتر الديني، من خلال الإصرار على اقتحام أحد أقدس مقدسات المسلمين؟

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