هل تشعل أسلحة واشنطن بالبلطيق حربا مع روسيا؟

خمسون دولة وأكثر ضد روسيا.. هذا ما صرح به مسؤولون أمريكيون، في تحالف يهدف حسب المُعلن لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية حيوية لأوكرانيا وصلت من واشنطن وحدها لما يقرب عشرة مليارات دولار.

وليس ذلك فقط، فها هو حلف الناتو يضم دولتين جديدتين السويد وفنلندا، ويعمل على توتير دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) من خلال تدريبات عسكرية أمريكية جديدة أعلنها وزير الدفاع لويد أوستين خلال زيارته إلى لاتفيا على الحدود الروسية مكررا إسطوانة أن الاعتداء على أي عضو في الناتو هو بمثابة اعتداء على كامل الأعضاء..

فما الذي تملكه الدول الغربية أكثر وهل سؤال الحرب المباشرة بات مسألة وقت لا أكثر؟

وهل بات الدور على دول البلقان بعد خروج أوكرانيا من معادلة تهديد حدود روسيا بالسيطرة على أغلب الشرق الاوكراني؟

وكيف ستواجه روسيا ذلك؟

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