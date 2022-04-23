هل تشعل أسلحة الغرب لكييف حربا عالمية ثالثة؟

لن تزوِّد برلين كييف بأسلحة ثقيلة، لأنها لا تملك ما يكفي منها، ولأنها تحتاجها للدفاع عن أراضي الناتو في وجه هجوم روسي محتمل، والكلام للمستشار الألماني.

يصدر الموقف فينطلق جدل لم يتوقف بشأن محاذيرَ تتبعها برلين في تعاطيها مع الأزمة الأوكرانية. تقول القيادة الألمانية إنها تريد تجنب وقوع حرب عالمية ثالثة، لذلك كل خطوة يجب التفكير بها بحذر شديد، والتنسيق بشأنها مع الحلفاء. من هنا تبرز أسئلة عن مدى وحدة الموقف الغربي بشأن ما يجري في أوكرانيا. كما تبرز أسئلة عن مدى قدرة الدول الغربية "باستثناء الولايات المتحدة" على تقديم ما هو أكثر من الدعم المعنوي لأوكرانيا.

فما خلفية هذه المواقف؟

Your browser does not support audio tag.