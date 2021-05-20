هل تسلح إيران فصائل غزة بصواريخ ضد إسرائيل؟

"بينما نخوض قتالا على مدى أيام أرسلت إيران طائرة بدون طيار مسلحة من سوريا أو العراق قبل أيام، وأسقطتها قواتنا عند الحدود الإسرائيلية الأردنية". الكلام لرئيس الوزراء الإسرائيلي

والذي اتهم طهران بالدعم الكامل لحركة الجهاد الإسلامي وتسليح حماس وحزب الله.

في مقابل اتهام نتنياهو، طهران عادت لتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وغزة مشيرة الى أنها تقدم استشارة عسكرية للفصائل الفلسطينية، نافية أي وجود إيراني في قطاع غزة.

نسأل أكثر عن إيران، هل هي موجودة عسكريا في غزة؟ أو دعمها يقتصر على الاستشارات فقط؟ هل يمكن ام تتوسع دائرة المواجهة أكثر؟

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