هل تسقط مدينة مأرب الاستراتيجية بيد الحوثيين؟

خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر يقول التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية بعد رصده ما وصفها تحركات عدائية للحوثيين في المنطقة باستخدام زوارق مفخخة،

وبالموازاة مع تأكيده العمل على تحييد التهديد البحري أعلن التحالف إحباط محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب التي تستمر فيها المعارك دون أن تحسم بينما هددت جماعة أنصار الله الحوثية بعمليات ردع داخل الأراضي السعودية إذا لم يرفع الحصار على حد تعبيرها.

هل تفتح جبهة جديدة بين الطرفين؟ وكيف سيؤثر التصعيد الجديد على المعارك في مأرب بعد تأكيد تقارير عدة أن سقوطها بيد الحوثيين سيغير مجرى الحرب؟