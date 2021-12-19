هل تسقط التظاهرات الحاشدة في السودان اتفاق حمدوك والبرهان؟

شهدت الخرطوم وعدد من المدن السودانية تظاهرات رافضة للاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبة بحكم مدني ديمقراطي.

يأتي ذلك فيما قال حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع البرهان قد تعثر، محذرا من تراجع كبير في مسيرة الثورة، داعيا في الوقت نفسه للتوافق على ميثاق سياسي.

فهل تمهد تصريحات حمدوك لقرب إلغاء اتفاقه مع البرهان؟ وما قدرة القوى السودانية في التوافق على صيغة ميثاق جامع فيما بينها؟

Your browser does not support audio tag.