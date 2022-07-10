هل تستميل واشنطن العرب ضد روسيا والصين؟

في مقال له على صحيفة الواشنطن بوست لتبرير جولته المقبلة في الشرق الأوسط، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تعزيز التعاون مع السعودية مهم لمواجهة روسيا والتغلب في المنافسة مع الصين

وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .. مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل مع السلطات السعودية لزيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية وخفض الأسعار.. بايدن أضاف أن الاجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم مع القادة السعوديين سيسعى لتعزيز وتطوير شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع الحفاظ على الالتزام بالقيم الأمريكية الأساسية.

فهل تطوي زيارة بايدن صفحة الفتور في العلاقات مع الرياض؟ وهل من دور للسعودية وبلدان عربية بالمنطقة في خطط الولايات المتحدة لمواجهة روسيا والصين؟