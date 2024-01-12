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هل تستطيع واشنطن تقويض قدرات الحوثيين في البحر الأحمر؟

أخبار العالم العربي

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نفذت الولايات المتحدة ضربات على أهداف باليمن بالتعاون مع بريطانيا وأستراليا ودول أخرى حيث أوضح البنتاغون أن القوات الجوية الأمريكية هاجمت نحو ستين هدفا تابعا للحوثيين

وذلك ردا على استهداف السفن بالبحر الأحمر لافتا إلى أن لا نية لدى واشنطن لمواصلة التصعيد.
في المقابل أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن كل المصالح الأمريكية والبريطانية بات أهدافا مشروعة، مشدداً على أن الهجمات لن تثني الجماعة عن استهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر.
وفي تعقيبه دان الكرملين الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن باعتبارها غيرَ شرعية بموجب القانون الدولي. وشدد على أن قرار مجلس الأمن بشأن البحر الأحمر لا يمنح الحق بشن اعتداء على اليمن.
فما هي أبعاد التصعيد الأمريكي على أنصار الله الحوثيين؟ وهل يدفع الحوثيين لتصعيد هجماتهم في البحر الأحمر؟

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