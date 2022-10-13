هل تستجيب أوروبا للعرض الروسي بضخ الغاز؟

مذكرا الأوروبيين بأن مستوى أسعار الطاقة الروسية يضل الأدنى وأن رفاهيتهم بتأكيد المسؤولين الغربيين ارتبطت بالغاز الروسي الرخيص، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة المضي في تنفيذ خطة وضع سقف للأسعار، مؤكدا أن موسكو سترد بوقف الإمدادات، في هذا السياق أوضح بوتين أن الغاز الأمريكي أغلى بأضعاف وأن توريداته متقلبة مذكرا بتحويل إحدى حاملات الغاز الأمريكية وجهتها بعد حصولها على صفقة أفضل.

بوتين وفي معرض طرحه للحلول رمى الكرة في ملعب الأوروبيين مؤكدا استعداد موسكو لضخ الغاز عبر السيل الشمالي اثنان أو السيل التركي مع المضي في خطط بناء خط أنابيب قوة سيبيريا اثنان لزيادة الإمدادات نحو الصين.

فكيف سيتعاطى الغرب مع المقترحات الروسية لتجاوز أزمة الطاقة؟

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