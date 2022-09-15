هل تزود واشنطن أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى؟

رغم كل المعطيات السياسية والعسكرية، تصر واشنطن على رواية عدم مشاركتها في النزاع في أوكرانيا.

لكن موسكو باتت تعتبر الولايات المتحدة وحلفاءها شركاء في جرائم الحرب، وها هي تتوعد بحق الرد بالشكل المناسب اذا قررت واشنطن تجاوز الخط الأحمر وتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

في المقابل تكشف تقارير إعلامية أن بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات أثار غضب الولايات المتحدة، ويؤكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بعض الأوروبيين يميلون إلى التوقف عن دعم أوكرانيا.

ما حجم الدعم الغربي لأوكرانيا، وكيف ستتعامل موسكو مع هذا التهديد؟

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