هل تزود إيران الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف السعودية؟

فيما مؤشر على دخول التصعيد العسكري بين التحالف العربي بقيادة السعودية وأنصار الله الحوثيين مرحلة جديدة، بدأ طيران التحالف قصفا وصفه بالدقيق لأهداف عسكرية في صنعاء،

نتج عنه تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء، عمليات القصف جاءت بعد إعلان التحالف اتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي لنزع الحصانة عن مواقع مدنية قال بأنها تستخدم لأهداف عسكرية.

من جانبهم أعلن أنصار الله الحوثيين مواجهة التصعيد بالتصعيد وإطلاقَ عملية السابع من ديسمبر باستهداف ست مدن في العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف الولايات المتحدة عن أكبر عملية مصادرة لأسلحة ومنتجات بترولية إيرانية قالت إنها كانت مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.

فما هي أهداف وتبعات موجة التصعيد الحالية؟