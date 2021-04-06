هل ترفع إدارة بايدن جميع العقوبات عن إيران؟

انتهت الجولة الأولى من محادثات فيينا حول إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي والتي تجري بين ايران ومجموعة أربعة زائد واحد..

انتهت بالاتفاق على مواصلة المباحثات على مستوى الخبراء وتكليف مجموعتين للتوافق على اجراءات محددة يجب أن تقوم واشنطن وطهران باتخاذها بهدف استئناف الاتفاق النووي.

الخارجية الايرانية شددت على ضرورة رفع العقوبات الامريكية كخطوة أولى من أجل إحياء الاتفاق، دون القبول بأي حوار مع الوفد الأمريكي الذي يحضر المباحثات دون أن يشارك فيها بشكل مباشر، بينما عبرت واشنطن عن استعدادها لاتخاذ خطوات تدريجية ومتوازية من أجل العودة للاتفاق مستبعدة في الوقت ذاته خطوات من جانب واحد..

فما هو الخيار الافضل من أجل ضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق؟

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