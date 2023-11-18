هل ترضخ إسرائيل لشروط حماس بعد فشلها بالعثور على المحتجزين؟

تتواصل العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومعها تتعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين حماس وإسرائيل

إذ أبلغت تل أبيب الوسطاء القطريين أنها ترفض تماما صفقة التبادل المحدثة مع حماس والتي تشمل هدنة من ثلاثة أيام، وإدخال مساعدات، والإفراج عن خمسين أسيرا لدى حماس مقابل خمسين من النساء والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل.

يأتي ذلك فيما قتل أكثر من مئتي شخص في صفوف النازحين جراء قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا شمال قطاع غزة، وأظهرت صور تم تداولها عشرات الجثث لأطفال ونساء نازحين قضوا في قصف المدرسة، حيث جاء ذلك بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا ما أسفر عن مقتل خمسين شخصًا.

فهل يمكن أن ترضخ تل أبيب لشروط حماس في صفقة التبادل؟ وما انعكاسات فشل المفاوضات على أرض الميدان؟

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