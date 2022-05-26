هل ترضخ أوكرانيا لشروط روسيا للعودة للتفاوض؟

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالبها، وأن تدرك كييف حقيقة تطور الأوضاع على الأرض من خلال تقييم واقعي .

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قد شكك في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الحالي خاصة بعد تصريحات زيلينسكي التي استبعد فيها التفاوض مع روسيا إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا ..

يأتي ذلك بينما دعا وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر الى أخذ المطالب الروسية بعين الاعتبار و أن تهدف مفاوضات السلام إلى إنشاء حدود في دونباس كما كانت قبل العملية الروسية وغير بعيد عن ذلك طالب رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق اوروبا بالضغط على اوكرانيا من أجل التجاوب مع المطالب الروسية محذرا روما من مخاطر تسليح كييف .... فما هي فرص العودة الى طاولة المفاوضات بين موسكو وكييف ؟