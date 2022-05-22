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هل تراجع دور واشنطن كقوة عالمية مهيمنة؟

أخبار العالم

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حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي من أن بلاده لم تعد قوة بلا منازع في العالم

مشيراً في كلمة ألقاها في حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية في ويست بوينت بولاية نيويورك إلى أن التفوق العسكري الذي تمتعت به الولايات المتحدة خلال سبعين عاما بدأ يتراجع. الجنرال الأمريكي حذر من تزايد احتمالية نشوب صراع دولي كبير بين القوى العظمى في ظل ما اعتبره مساعي روسيا والصين لتغيير النظام العالمي القائم، داعياً إلى تأهيل الجيش لمواجهة تحديات يفرضها التطور في مجالات الحروب المستقبلية.
فما هي دلالات تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكي؟ وهل تعكس تراجع الريادة الأمريكية أم صعود قوى جديدة على الساحة الدولية؟

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