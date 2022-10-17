هل تدمر أزمة أوكرانيا مخزون أوروبا العسكري؟
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يكثّف الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة.
نفقات إضافية تتزامن مع ركود اقتصادي ونسبة تضخم تعتبر الأعلى في تاريخ الاتحاد، بالإضافة الى نقص موراد الطاقة وارتفاع أسعارها في مواجهة فصل الشتاء ما أدى الى احتجاجات شعبية في بعض الدول يخشى الأوروبيون من توسع نطاقها مع تزايد معاناة السكان، وانعكاسها على شعبية الأحزاب الحاكمة ومدى بقائها في السلطة..
فهل تملك أوروبا ترف الاستمرار في الانفاق على قائمة الطلبات الأوكرانية؟