هل تدفع واشنطن كوريا الجنوبية للتورط بصدام مباشر مع روسيا؟

كشف الرئيس يون سيوك يول، أن بإمكان سيئول تقديم مساعدات لأوكرانيا تتجاوز الدعم الإنساني أو المالي.

تصريحات الرئيس الكوري تأتي بعد كشف وثائق سربت من البنتاغون وجود جدال بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغوط الأميركية على بلادهم لتقديم الأسلحة لقوات كييف.

وفي تعقيبه، أكد الكرملين أن توجه كوريا الجنوبية لإمداد نظام كييف بالأسلحة، يعني تورطَها في الصراع الأوكراني، مُحذراً من محاولات جَرِ المزيد من الدول للمشاركة فيه.. من جانبه تساءل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن رد كوريا الجنوبية في حال قامت موسكو بتزويد جارتها الشمالية بأحدث تقنيات التصنيع الحربي.

فما هي خلفيات تحول الموقف الكوري الجنوبي؟

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