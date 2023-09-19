هل تدفع عملية أذربيجان العسكرية في قره باغ لحرب واسعة وشاملة مع أرمينيا؟

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية بدء عملية عسكرية في إقليم قره باغ من أجل ما سمته استعادة النظام الدستوري في المنطقة..

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها بدأت العمليةَ لمنع الاستفزازات في قره باغ وتدمير البنية التحتية للقوات الأرمينية في المنطقة، وضمان سلامة المدنيين، كما اتهمت باكو قوات يريفان بالقصف المنهجي لمواقع الجيش الأذربيجاني وارتكاب هجمات إرهابية... في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن يريفان لا تخطط لبدء أعمال قتالية ضد باكو، متهما أذربيجان باختراق خط التماس وبدء عملية تطهير عرقي في حق الأرمن بقره باغ والسيطرة على المدن والبلدات هناك.. فيما احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة يريفان احتجاجا على الوضع في إقليم قره باغ، وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان..

موسكو جددت دعوتها للطرفين من أجل الالتزام بالاتفاق الثلاثي والعودة الى التسوية الدبلوماسية.. ويأتي التصعيد في الإقليم بعد يوم من بدء مناورات عسكرية مشتركة على أراضي أرمينيا بين قوات أمريكية وأرمنية هي الأولى من نوعها منذ تفكك الاتحاد السوفياتي..

فما هي مآلات المواجهة المتجددة في قره باغ؟

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