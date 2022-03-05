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هل تدفع استفزازات كييف الناتو لمواجهة روسيا؟

أخبار العالم

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لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضد روسيا،

تحذيرات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أن القوات الروسية على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظام كييف تسعى لتأجيل المفاوضات أمام وضع إنساني صعب يزداد تعقيدا بمنع سلطات النظام الأوكراني المدنيين من استعمال الممرات الانسانية واحتجازهم كرهائن
كيف يتلقى الغرب رسائل الرئيس الروسي؟ وما حدود تحركات دول الناتو في مقابل تحذيرات موسكو؟

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