هل تدفع أوروبا نظام كييف للتفاوض؟

تعهد كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بدعم كييف من دون لبس

معلنين عن تأييدهم لمنح أوكرانيا على الفور وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي شدد فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خلال لقاءه القادة الأوربيين على حاجة بلاده إلى المزيد من الأسلحة في أسرع وقت، وصف بالمقابل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بغير المجدية وأن الفائدة منها صفر.

فما دلالات هذه الزيارة؟ وهل تُعَقِّدُ أم تُسَرِّع من وتيرة تسوية الأزمة الأوكرانية؟

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